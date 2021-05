In den USA haben mehr als 130 Opfer sexueller Ausbeutung sowie Nichtregierungsorganisationen den Kongress aufgefordert, gegen die Internet-Seite "Pornhub" vorzugehen.

Die Zeitung "Christian Post" zitiert aus einem Brief, in dem es heißt, "Pornhub" und die Betreiberfirma Mindgeek aus Kanada erlaubten es, Bilder von nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen hochzuladen. Da die Portale mit diesen Inhalten Geld verdienten, unterstützten sie Menschenhandel, Sexualverbrechen und Kindesmissbrauch. Der Kongress müsse handeln, da die Betreiber sich weigerten, illegale Inhalte zu löschen. Das Schreiben folgt auf eine Anhörung im Kongress im April, bei der Missbrauchsopfer Einzelheiten über die Praktiken in der Pornoindustrie berichtet hatten.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.