In den USA beginnt am Abend der Parteitag der Demokraten, auf dem der frühere Vizepräsident Biden offiziell zum Präsidentschaftskandidaten erklärt werden soll.

Er findet wegen der Corona-Pandemie zum Großteil online und per Videokonferenzen statt, was ein großer Kontrast zu den sonst in den USA üblichen, mit viel Aufwand inszenierten Parteiveranstaltungen ist. Nach Arbeitssitzungen soll jeden Abend für zwei Stunden publikumswirksames Programm übertragen werden. Zum Auftakt sprechen unter anderem die ehemalige First Lady Michelle Obama und der Senator und frühere Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders. Der Parteitag dauert bis Donnerstag.



Präsident Trump hat parallel ein eigenes Programm mit Auftritten in mehreren Bundesstaaten angekündigt. - Die Präsidentschaftswahl findet am 3. November statt.