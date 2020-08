In den USA geht der Parteitag der Demokraten zu Ende. Höhepunkt in den kommenden Stunden ist die Rede von Präsidentschaftskandidat Biden, in der er seine Nominierung annehmen wird.

Der designierte Herausforderer von Präsident Trump bei der Wahl am 3. November spricht in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag weitgehend virtuell statt.



Gestern war die demokratische Senatorin Harris zur Kandidatin für das Vizepräsidentenamt nominiert worden. Der frühere Präsident Obama kritisierte in einer Rede direkt seinen Nachfolger Trump. Dessen Regierung habe gezeigt, dass sie die US-Demokratie niederreißen werde, wenn das nötig sei, um die Wahl zu gewinnen.



Der Parteitag der Republikaner findet in der kommenden Woche statt.