In den USA hat der Parteitag der Demokraten begonnen, auf dem der frühere Vizepräsident Biden offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden soll.

Er findet wegen der Corona-Pandemie zum Großteil online und per Videokonferenzen statt. Zum Auftakt sprechen unter anderem die ehemalige First Lady Michelle Obama und der Senator und frühere Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders. Außerdem wollen mehrere Republikaner im Rahmen der Veranstaltung für Biden werben, darunter der ehemalige Gouverneur von Ohio, Kasich, sowie die frühere New Yorker Abgeordnete Molinari und die ehemalige Gouverneurin von New Jersey, Whitman.



Bei einem Wahlkampfauftritt im Minnesota attackierte Präsident Trump seinen designierten Herausforderer. Biden sei eine Marionette linker Extremisten, die die amerikanische Freiheit durch linken Faschismus ersetzen wollten, sagte Trump. - Die Präsidentschaftswahl findet am 3. November statt.