Zum Auftakt des Parteitags des US-Demokraten hat die frühere First Lady, Michelle Obama, den Präsidentschaftskandidaten Biden als einen - Zitat - "zutiefst anständigen Mann" beschrieben.

Biden wisse, was nötig sei, um die Coronavirus-Pandemie zu überwinden und die Wirtschaft des Landes zu retten, heißt es in der Rede von Frau Obama, die vorab verbreitet wurde. Der frühere Vizepräsident Biden soll auf dem Parteitag offiziell zum demokratischen Herausforderer von US-Präsident Trump gekürt werden. Wegen der Coronakrise findet der Konvent zum Großteil online und per Videokonferenz statt. Neben Michelle Obamas Auftritt ist zum Auftakt auch eine Rede des früheren Präsidentschaftsbewerbers Sanders vorgesehen.



Bei einem Wahlkampfauftritt im Minnesota attackierte Trump seinen Konkurrenten. Biden sei eine Marionette linker Extremisten, die die amerikanische Freiheit durch linken Faschismus ersetzen wollten, sagte Trump. - Die Präsidentschaftswahl findet am 3. November statt.