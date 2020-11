Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, gibt Sozialen Medien eine Mitschuld an der Verbreitung von Falschinformationen zur US-Präsidentenwahl.

Bei einer Pressekonferenz sagte die Demokratin in Washington, Facebook sei die ganze Zeit über Teil des Problems gewesen. Sie sei kein großer Fan der Plattform: Soziale Medien seien ein Segen, aber auch ein zweischneidiges Schwert mit Blick auf die demokratische Verbreitung von Informationen. Sie hoffe, dass die Betreiber der Plattformen Verantwortung übernehmen, sagte Pelosi.



In den sozialen Netzwerken und auf Online-Plattformen wurden während der Auszählung der Präsidentschaftswahl zahlreiche Falschmeldungen verbreitet. Facebook ging gegen einige von ihnen vor und sperrte etwa eine Gruppe, deren Mitglieder zu einem Auszählungsstopp und zu Protesten aufgerufen hatten. Von einigen Mitgliedern habe es besorgniserregende Aufrufe zu Gewalt gegeben, hieß es. Facebook und Twitter markierten zudem Posts von US-Präsident Trump, in denen er ohne Beweise von Betrug bei der Wahl sprach.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.