Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, hat in der Ukraine-Affäre erneut schwere Vorwürfe an Präsident Trump gerichtet.

Sie sagte in Washington, mit jedem Tag werde Trumps Missachtung der Verfassung deutlicher. Das Weiße Haus habe versucht, Einzelheiten über das Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu vertuschen. Dass Trump glaube, die veröffentlichten Gesprächsnotizen entlasteten ihn, zeige nur, dass er nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden könne.



Ein Geheimdienstmitarbeiter wirft dem Weißen Haus vor, eine wörtliche Mitschrift des Telefonats unter Verschluss zu halten. Er gibt unter Berufung auf Regierungsvertreter an, Trump habe versucht, eine Einmischung in die kommende Präsidentschaftswahl zu erreichen. Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte die interne Beschwerde des Hinweisgebers mit teilweise geschwärzten Stellen. Wegen der Vorgänge droht Trump ein Amtsenthebungsverfahren.