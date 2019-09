Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, hat in der Ukraine-Affäre erneut schwere Vorwürfe gegen Präsident Trump erhoben.

Sie sagte in Washington, mit jedem Tag werde Trumps Missachtung der Verfassung deutlicher. Das Weiße Haus habe versucht, Einzelheiten über das Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu vertuschen.



Ein Geheimdienstmitarbeiter wirft dem Weißen Haus vor, eine wörtliche Mitschrift des Telefonats unter Verschluss zu halten. Er gibt unter Berufung auf Regierungsvertreter an, Trump habe versucht, eine Einmischung in die kommende Präsidentschaftswahl zu erreichen.



Trump selbst stellte die Glaubwürdigkeit des Hinweisgebers in Frage. Er twitterte: "Ein Whistleblower mit Informationen aus zweiter Hand?". Das sei nur wieder eine Geschichte der lügnerischen Medien.