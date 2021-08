Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, hat die Regierung Biden aufgerufen, den Räumungsschutz für säumige Mieter zu verlängern.

Es müsse verhindert werden, dass Millonen Amerikaner ihr Zuhause verlören, betonte Pelosi in Washington. Nun sei Tatkraft gefordert, und diese könne nur von der Administration kommen, so die Demokratin.



Wegen der Corona-Pandemie war in den USA die Regelung eingeführt worden, dass Mieter ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen müssen, auch wenn sie die Miete nicht mehr zahlen können. Dieses Moratorium war in der Nacht zu Sonntag abgelaufen. Dem amerikanischen Präsidenten und den Abgeordneten seiner demokratischen Partei war es bis zuletzt nicht gelungen, im Kongress eine Verlängerung zu erreichen. Einige Demokraten warfen Biden vor, in der Angelegenheit zu passiv gewesen zu sein.



Mehr als 3,6 Millionen Menschen in den USA droht nun die Zwangsräumung. Zwar stellte die Regierung rund 47 Milliarden Dollar an Hilfen für Mieter und Vermieter zur Verfügung. Bisher wurden aber nur drei Milliarden von den Regierungen der Einzelstaaten abgerufen.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.