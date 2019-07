Die demokratische Vorsitzende des US-Abgeordnetenhauses, Pelosi, hat Präsident Trump vorgeworfen, einen afro-amerikanischen Abgeordneten rassistisch angegriffen zu haben.

Sie bezog sich auf Tweets des Präsidenten über den demokratischen Politiker Cummings. Trump bezeichnete ihn als "brutalen Tyrannen". Seinen mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Wahlkreis in Baltimore beschrieb er als "von Ratten befallen". Es sei der schlimmste Ort in den USA. Cummings, so Trump, sollte mehr Zeit in Baltimore verbringen, um dort aufzuräumen. Der Abgeordnete hatte die Grenzschutzpolizei und die Zustände in den Migrantenlagern an der Grenze zu Mexiko kritisiert.