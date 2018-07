Die USA drohen der Türkei im Fall des amerikanischen Pastors Brunson mit Sanktionen.

Vizepräsident Pence forderte in Washington, Brunson müsse freigelassen werden. Ein Gericht in der westtürkischen Stadt Izmir hatte gestern entschieden, dass der Pastor aus der Haft freikommen und stattdessen unter Hausarrest gestellt werde.



Brunson sitzt seit mehr als anderthalb Jahren in Untersuchungshaft. Ihm werden Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und zur Bewegung des in den USA lebenden Predigers Gülen vorgeworfen. Er weist alle Vorwürfe zurück. Der Fall belastet die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA seit Monaten.

