US-Vizepräsident Pence hat eine Absetzung von Präsident Trump über den 25. Zusatzartikel der Verfassung offiziell abgelehnt. Er schrieb in einem Brief an das Repräsentantenhaus in Washington, ein solches Vorgehen sei nicht im Interesse der Nation. Der 25. Zusatzartikel sollte nur in Fällen medizinischer oder geistiger Unfähigkeit des Präsidenten und nicht als Mittel zur Bestrafung angewandt werden.

Die Demokraten hatten Pence in einem Resolutionsentwurf zu Trumps Absetzung auf diesem Wege aufgerufen. Die Resolution wurde kurz nach Pence' Weigerung vom Repräsentantenhaus angenommen. Dort wollen die Demokraten nun in einem nächsten Anlauf ein reguläres Amtsenthebungsverfahren einleiten. Sie sind der Ansicht, dass Trump mit seiner Rede am Mittwoch in Washington zur Erstürmung des Kapitols angestachelt hat. Vier Parlamentarier von Trumps Republikanern kündigten bereits ihre Zustimmung für ein Amtsenthebungsverfahren an, darunter die ranghohe Abgeordnete Cheney, die Tochter des früheren US-Vizepräsidenten. Nach Informationen der "New York Times" ist auch der Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat, McConnell, dafür. Im Senat ist für eine Absstzung des Präsidenten eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.