In den Bestrebungen zur vorzeitigen Absetzung von US-Präsident Trump können die Demokraten nicht auf die Kooperation von Vizepräsident Pence zählen.

Pence sandte Signale des Zusammenhalts mit Trump aus. Er traf sich mit ihm im Weißen Haus. Danach hieß es in Washington, beide hätten ein gutes Gespräch geführt. Sie wollten bis zum Ende von Trumps Amtszeit am Mittwoch kommender Woche ihre Arbeit fortsetzen.



Die Demokraten hatten gestern einen Resolutionsentwurf für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in das Repräsentantenhaus eingebracht. Gleichzeitig forderten sie Pence auf, den Präsidenten nach dem 25. Zusatzartikel der Verfassung für amtsunfähig zu erklären.



Die Demokraten werfen Trump vor, bei einer Kundgebung in Washington für den Sturm auf den Kongresssitz mobilisiert zu haben.

