Der kommissarische US-Verteidigungsminister Miller hat einen beschleunigten Abzug der Truppen aus Afghanistan und dem Irak angedeutet.

Es sei an der Zeit, nach Hause zu kommen, erklärte er in seiner ersten Botschaft an die US-Streitkräfte. Miller war erst Anfang der Woche ernannt worden. Zudem betonte er, die USA seien weiter entschlossen, das Terrornetzwerk Al-Kaida zu besiegen. Das Beenden von Kriegen erfordere aber auch "Kompromisse". Einen konkreten Zeitpunkt für die Verlegung von US-Truppen erwähnte Miller nicht.



Sein Amtsvorgänger Esper hatte ein Friedensabkommen mit den radikalislamischen Taliban ausgehandelt. Er wollte aber die US-Präsenz bei 4.500 Soldaten halten, um sicherzustellen, dass die Taliban die Gewalt im Land reduzieren. US-Präsident Trump drängte dagegen bereits seit seinem Amtsantritt auf einen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Im Oktober schrieb er auf Twitter, die Soldaten sollten bis Weihnachten zu Hause sein.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.