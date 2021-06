Die USA haben weitere Militärhilfe für die Ukraine angekündigt. Das Paket hat nach Angaben des Pentagon einen Umfang von 150 Millionen Dollar. Enthalten sind Systeme zur Artillerieaufklärung und zur Erkennung von Drohnen sowie abhörsichere Kommunikationsausrüstung.

Auch Mittel zum Training der ukrainischen Streitkräfte, deren Ausrüstung und Beratung sind in dem Paket enthalten. - Die USA haben nach Angaben der Regierung in Washington seit 2014 mehr als 2,5 Milliarden Dollar Militärhilfe an die Ukraine gezahlt.



US-Präsident Biden und der russische Präsident Putin kommen am Mittwoch in Genf zusammen. Das Treffen fällt in eine Zeit der Spannungen zwischen beiden Ländern. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij hatte Biden betont, er werde für die territoriale Integrität der Ukraine einstehen. Russland hatte die Halbinsel Krim 2014 annektiert.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.