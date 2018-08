Das US-Verteidigungsministerium verbietet Soldaten in Einsatzgebieten die Nutzung von Fitnessdaten-Trackern und anderen Smartphone-Apps, die Standortdaten verraten können.

Das teilte das Pentagon in Washington mit. Apps mit GPS-Positionserkennung könnten persönliche Informationen, Standorte, die Anzahl von Soldaten sowie deren persönliche Tagesabläufe offenlegen und so ein Risiko für einen Einsatz darstellen, hieß es in einer Erklärung.



Anfang des Jahres war die Fitness-App Strava in die Kritik geraten, weil von ihr veröffentlichte Aktivitätskarten Standort und Nutzung von Militärstützpunkten offenbaren können. Strava zeigt anonymisiert, wo Nutzer wie viel trainieren.