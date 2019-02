Das US-Verteidigungsministerium will den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kriegsführung ausweiten.

Dies geht aus einem heute veröffentlichten Bericht hervor, in dem erstmals eine Strategie zu diesem Thema präsentiert wird. Demnach sollen Systeme mit künstlicher Intelligenz im ganzen Militär stärker genutzt werden, und zwar von der Erfassung geheimdienstlicher Operationen bis hin zu Vorhersagen von Wartungsproblemen bei Flugzeugen oder Schiffen. Der Bericht enthält zudem die Forderung, diese Technologie rasch weiterzuentwickeln, ehe andere Länder aufholen könnten. Dies ist insbesondere auf Russland und China gemünzt. Gerade diese Länder investierten erheblich in künstliche Intelligenz für militärische Zwecke, heißt es in dem Pentagon-Papier.