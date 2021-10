Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer kann in den USA voraussichtlich bald auch für fünf- bis elfjährige Kinder verwendet werden.

Pfizer beantragte eine Notfallzulassung bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA. Nach eigenen Angaben haben die Unternehmen ihren Impfstoff an mehr als 2.000 Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren getestet, in einer niedrigeren Dosierung als bei Erwachsenen. Kürzlich reichten sie dazu Studiendaten ein. Das Mittel sei bei Kindern sicher und wirksam. Die FDA will die Angaben bis Ende des Monats überprüfen.



Pfizer und Biontech kündigten an, die Daten so bald wie möglich auch bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur und weiteren Zulassungsbehörden weltweit einzureichen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.