In einem Verfahren um die Opioid-Krise in den USA hat sich der Schmerzmittel-Hersteller "Purdue Pharma" mehrerer Verstöße gegen Bundesgesetze für schuldig bekannt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab das Unternehmen vor einem Bundesgericht in Newark im Bundesstaat New Jersey unter anderem zu, sein Schmerzmittel "Oxycontin" weiter vermarktet und verkauft zu haben, als längst bekannt war, dass es massenhaft an Drogenabhängige gelangte. Gegen "Purdue Pharma" laufen deswegen tausende Klagen. Der Konzern hatte die Suchtgefahren des Medikaments verschleiert. Dadurch wurde aus Sicht der Kläger eine Basis für die Opioid-Epidemie in den USA gelegt. Diese hat nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC seit der Jahrtausendwende zu mehr als 450.000 Toten durch Überdosierungen geführt und stellt weiterhin ein großes Problem dar.



Nach Angaben des US-Justizministeriums stimmte Purdue im Rahmen der nun getroffenen Vereinbarung den höchsten Strafen zu, die jemals gegen einen amerikanischen Pharmahersteller verhängt wurden. Sie summieren sich demnach auf insgesamt mehr als 8,3 Milliarden Dollar.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.