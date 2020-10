Die amerikanische Stadt Philadelphia hat nach Protesten gegen Polizeigewalt eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

Sie gilt laut der Verwaltung der Stadt bis zum frühen Morgen. Nachdem am Montag ein mit einem Messer bewaffneter Afroamerikaner von zwei Polizisten erschossen worden war, kam es in Philadelphia zwei Nächte in Folge zu Ausschreitungen und Plünderungen. US-Präsident Trump forderte ein härteres Vorgehen der Polizei. Er zeigte sich zudem bereit, zusätzliche Einsatzkräfte des Bundes nach Philadelphia zu schicken.



In den USA kommt es seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizisten immer wieder zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt.

