Die unter US-Präsident Trump ausgearbeiteten Pläne zum Abzug 12.000 amerikanischer Soldaten aus Deutschland liegen nach dem Machtwechsel im Weißen Haus auf Eis.

Nach Angaben des für die US-Streitkräfte in Europa zuständigen Generals Wolters hat die Regierung des neuen Präsidenten Biden eine gründliche Überprüfung des Vorhabens in Auftrag gegeben. Erst danach werde eine Entscheidung getroffen.



Trump hatte im vergangenen Juni den Teilabzug der US-Soldaten aus Deutschland angekündigt und den Schritt unter anderem mit den aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben des Nato-Partners Deutschland begründet. Der Abzug würde vor allem drei Standorte in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz betreffen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.