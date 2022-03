Der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, kündigt ein Milliardenpaket für die Ukraine an. (Foto: dpa-Bildfunk)

Damit soll das von Russland angegriffene Land, humanitär, wirtschaftlich und militärisch unterstützt werden. Die Regierung in Washington beantragte beim Kongress Mittel im Umfang von 6,4 Milliarden Dollar, wie der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Schumer, mitteilte.

Australien stellt 68 Millionen Euro bereit

Am Wochenende hatte US-Präsident Biden angeordnet, 350 Millionen Dollar für militärische Ausrüstung für die Ukraine auszuzahlen. Die australische Regierung will die Ukraine mit militärischer Ausrüstung und humanitärer Hilfe in Höhe von umgerechnet 68 Millionen Euro unterstützen.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.