Ein Patriot Flugabwehrraketen-System dient der Abwehr von Flugzeugen, Marschflugkörpern und taktischen ballistischen Mittelstreckenraketen (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Das Vorhaben müsse aber noch von Verteidigungsminister Austin genehmigt werden, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Regierungsquellen. Die Pläne könnten noch diese Woche offiziell gemacht werden. Das Patriot-System dient zur Bekämpfung von Flugzeugen, taktischen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Die Raketenabwehr US-amerikanischer Bauart wird von mehreren Nato-Staaten genutzt.

Die von Russland angegriffene Ukraine drängt immer wieder auf eine bessere Flugabwehr. Die USA liefern bereits Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars oder das Flugabwehrsystem Nasams in die Ukraine. Die Regierung in Washington hatte erst in der vergangenen Woche weitere Militärhilfe zur Verteidigung gegen Russland angekündigt.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 13.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.