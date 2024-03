Medienberichte

Die USA sind der wichtigste Partner Israels. (Yegor Aleyev / TASS / dpa)

Die milliardenschwere Lieferung soll mehr als 2.300 Bomben sowie Kampfflugzeuge umfassen. Das melden die Nachrichtenagentur Reuters und die "Washington Post" übereinstimmend. Eine Bestätigung durch das Weiße Haus gab es bislang nicht. Zuletzt hatte der israelische Verteidigungsminister Galant seinen US-Amtskollegen Austin in Washington getroffen.

In den USA kommt vermehrt Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen, insbesondere in Bezug auf eine mögliche Bodenoffensive in Rafah auf. Durch Washingtons Abstimmungsverhalten im UNO-Sicherheitsrat war zudem erstmals eine Resolution für eine Waffenruhe im Gazastreifen ermöglicht worden.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.