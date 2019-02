Der Politikwissenschaftler Michael Dreyer sieht im Vorgehen von US-Präsident Trump im Streit um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko einen Angriff auf die Gewaltenteilung.

Dreyer sagte im Deutschlandfunk, in den USA könne ein Präsident innenpolitisch ohne Zustimmung des Kongresses nur eingeschränkt agieren, vor allem wenn seine Vorhaben viele Milliarden Dollar kosteten. Trump versuche das zu umgehen, indem er den Notstand ausrufen wolle. Damit benehme er sich fast so, als wisse er nicht, wie die Verfassung funktioniere.



Trump hat angekündigt, den Nationalen Notstand auszurufen, um doch noch die nötigen Gelder für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu erhalten. Hintergrund ist das Haushaltsgesetz, dem Repräsentantenhaus und Senat in Washington zustimmten und das rund 1,4 Milliarden Dollar für Maßnahmen zur Sicherung der Grenze vorsieht - deutlich weniger als die von Trump geforderten 5,7 Milliarden für den Bau einer Mauer. Die Demokraten halten ein solches Vorgehen für rechtlich fragwürdig und prüfen juristische Schritte.