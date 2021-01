Die Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentatnenhaus, Pelosi, drängt nach den Krawallen in und um das Kapitol auf den Rücktritt des Polizeichefs von Washington.

Steven Sund müsse die Verantwortung übernehmen, sagte sie in einer Rede. Ähnlich äußerte sich der Abgeordnete Tim Ryan. Er sitzt dem Ausschuss vor, dem das Budget der Kapitol-Polizei mit rund 2.000 Beamtinnen und Beamten unterliegt. Zusammen mit seiner Kollegin Rosa DeLauro erklärte er, es habe ein schweres systemisches Versagen bei der Sicherung des Gebäudes gegeben. Später ergänzte Ryan: "Ich denke, es ist ziemlich klar, dass einige Leute sehr, sehr bald arbeitslos sein werden". Das Vorgehen der Polizei sei eine "Peinlichkeit". Auch Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser sprach von einem Versagen.



Sund hatte die Reaktion seiner Abteilung am Morgen verteidigt. Die Beamten hätten tapfer gehandelt als sie mit Tausenden Personen in gewalttätigen Ausschreitungen konfrontiert gewesen seien. Ordnungskräfte seien mit Metallrohren aktiv angegriffen worden, führte Sund aus. Es seien chemische Reizstoffe verschossen und andere Waffen gegen Polizisten eingesetzt worden.

Polizist, der tödliche Schüsse abgab, ist suspendiert

Der Polizeibeamte, der eine Frau beim Sturm tödlich angeschossen hat, ist suspendiert worden. Der Vorfall soll untersucht werde, teilte Sund mit. Zudem solle die Besetzung des Kapitols gründlich analysiert werden. Dazu zähle auch die Sicherheitsplanung.



Bereits während des Kapitol-Sturms wunderten sich viele Beobachter, warum nicht mehr Polizisten das Gebäude abgesichert haben trotz der angekündigten Proteste der Trump-Anhänger. Zudem wurden Bilder verbreitet, die angeblich zeigen, wie Polizisten Randalierer passieren ließen.

Aktivisten konnten Barrikaden leicht überwinden

Offenkundig hatten die Sicherheitsbehörden die Lage vollkommen unterschätzt oder den Ernst der Lage nicht erkannt. Vor dem Kapitol lieferte sich die Menge Auseinandersetzungen mit der "Capitol Police", die für die Sicherheit des Kongresses verantwortlich ist. Militante Aktivisten konnten Barrikaden leicht überwinden und in das Gebäude eindringen. Während sich einige Polizisten dem Mob vergeblich entgegenstellten, blieben andere Beamte Medienberichten zufolge passiv oder schienen sogar Sympathien mit den Eindringlingen zu zeigen.

Bilder von Selfies mit Polizeibeamten

Ein Internetvideo scheint gar zu zeigen, dass Polizisten eine Absperrung für Trump-Anhänger entfernten. Auch als massive Verstärkung eingetroffen war, blieb die Polizei äußerst zurückhaltend. Es gab sogar Aufnahmen davon, wie ein Eindringling ein Selfie mit einem Beamten machte. Der geschäftsführende US-Justizminister Rosen kündigte bereits eine konsequente Strafverfolgung der Randalierer an.



Viele Kommentatoren machten auf den starken Gegensatz zum Vorgehen der Polizei bei den Black-Lives-Matter-Protesten im Frühjahr und Sommer aufmerksam: Die Polizei war vielerorts mit großer Härte gegen Demonstranten vorgegangen, die gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze protestierten. So vertrieben Polizisten im Juni nahe des Weißen Hauses friedliche Demonstranten mit brachialer Gewalt, um Präsident Trump den Weg für ein Foto mit Bibel in der hat freizuräumen.

Black-Lives-Matter-Bewegung beklagt Messen mit zweierlei Maß

Die Black-Lives-Matter-Bewegung beklagte: "Wenn wir Schwarze für unser Leben protestieren, werden wir von Nationalgardisten oder Polizisten mit Sturmgewehren, Tränengas und Kampfhelmen empfangen." Wenn Weiße dagegen einen "Putsch" versuchten, würden sie von einer geringen Zahl tatenloser Polizisten empfangen. Hätten Schwarze das Kapitol gestürmt, wären sie "mit Tränengas attackiert, niedergeknüppelt und vielleicht niedergeschossen worden".



Ähnlich äußerte sich auch der designierte Präsident Joe Biden: Wären die Demonstranten am Kapitol gestern Schwarze gewesen, so Biden, hätte man sie anders behandelt, sagte er in einer Rede.

