Bei einem Schusswaffenangriff in einem US-Einkaufszentrum im texanischen El Paso hat es zahlreiche Opfer gegeben.

Die Polizei sprach von mehreren Toten, ohne eine genaue Zahl zu nennen. In Medienberichten ist dagegen von 15 Toten die Rede. Weiter hieß es, mehr als 20 Personen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Polizei meldete die Festnahme eines Mannes. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar.



In den USA kommt es immer wieder vor, dass in Einkaufszentren oder an anderen öffentlichen Orten Menschen durch Schüsse getötet werden. Bemühungen für schärfere Waffengesetze laufen seit Jahren ins Leere.