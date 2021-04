Im Prozess um den Tod des Afroamerikaners George Floyd hat der Polizeichef von Minneapolis, Arradondo, den angeklagten Ex-Beamten schwer belastet.

Dessen Vorgehen habe in keiner Weise den Richtlinien, der Ausbildung oder der Ethik der Polizei entsprochen, sagte Arradondo. Der Angeklagte hätte sein Knie nicht weiter auf den Nacken von Floyd pressen dürfen, spätestens, als dieser keinen Widerstand mehr leistete und seine Not verbalisierte. Floyd war am 25. Mai 2020 in Minneapolis bei einer brutalen Festnahme ums Leben gekommen. Nach seinem Tod gab es monatelange Massenproteste gegen Polizeigewalt und Rassismus. Videos haben das brutale Vorgehen der Beamten gegen den unbewaffneten Floyd dokumentiert.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.