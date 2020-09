Nach dem Tod eines schwarzen US-Amerikaners in der Stadt Rochester im Bundesstaat New York ist der dortige Polizeichef zurückgetreten.

Dies teilte die örtliche Bürgermeisterin mit. Der Mann war nach einem Polizeieinsatz im März gestorben, dessen Details erst vor einigen Tagen bekannt wurden. Mehrere Polizisten hatten dem unter Drogen stehenden 41-Jährigen eine Art Sack über den Kopf gezogen, damit sie nicht angespuckt werden konnten. Dann drückten sie seinen Kopf auf den Asphalt. Der Mann verlor das Bewusstsein und starb eine Woche später im Krankenhaus. Sieben Polizisten sind suspendiert.



Am Wochenende hatte es in Rochester am Rande von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt auch Ausschreitungen gegeben.

