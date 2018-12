US-Außenminister Pompeo hat die Freilassung von zwei in China festgenommenen Kanadiern gefordert.

Die rechtswidrigen Inhaftierungen seien inakzeptabel, sagte Pompeo nach einem Treffen mit seiner kanadischen Amtskollegin Freeland in Washington. Auch Freeland verlangte die Freilassung der beiden Kanadier.



Diese waren am Montag festgenommen worden. Die chinesischen Behörden werfen ihnen vor, in Aktivitäten verwickelt zu sein, die die nationale Sicherheit gefährden. Beobachter sehen die Inhaftierungen dagegen als mögliche Vergeltung für die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Konzerns Huawei in Kanada an. Sie war auf Betreiben der USA festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, gegen Iran-Sanktionen verstoßen zu haben.