US-Außenminister Pompeo hat dazu aufgerufen, sich nicht in den Konflikt um Berg-Karabach einzumischen.

Anlass sind Meldungen über die Beteiligung pro-türkischer syrischer Kämpfer an den militärischen Auseinandersetzungen in der Kaukasusregion. Er hoffe, dass sich die Berichte als falsch erwiesen, sagte Pompeo auf dem Rückflug nach einer Europareise. In der Vergangenheit seien bereits syrische Kämpfer nach Libyen gebracht worden und hätten dort mehr Instabilität gebracht. Eine ausländische Einmischung in den Konflikt um Berg-Karabach drohe die Chancen auf einen Frieden noch zu verringern, so der US-Außenminister.



Frankreichs Präsident Macron hatte der Türkei unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse vorgeworfen, dschihadistische Kämpfer aus Syrien nach Berg-Karabach zu schicken. Aserbaidschan und die Türkei bestritten dies.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.