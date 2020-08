US-Außenminister Pompeo hat Tschechien vor Gefahren der Zusammenarbeit mit China und Russland gewarnt.

Eine Kooperation etwa im Nuklearbereich könnte die nationale Unabhängigkeit des Landes untergraben, sagte Pompeo nach einem Treffen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Babis in Prag. Tschechien will das Atomkraftwerk Dukovany ausbauen. Derzeit sind dort vier Meiler sowjetischer Bauart in Betrieb.



Nach seinem Besuch in Tschechien wird Pompeo nach Slowenien, Österreich und Polen reisen.