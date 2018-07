US-Außenminister Pompeo will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit ausgewählten asiatischen Staaten vertiefen.

Ein Berater Pompeos sagte, es gehe um Kooperationen in den Bereichen Digitalwirtschaft, Energie und Infrastruktur im sogenannten "Indo-Pazifik-Raum". Dazu gehören nach Angaben der Regierung in Washington etwa Indien, Indonesien oder Japan. China, mit dem sich die USA in einem Handelsstreit befinden, gehört ausdrücklich nicht dazu.



Das Konzept "Indo-Pazifik" wird in Diplomaten-Kreisen als Ersatz für den Begriff "Asien-Pazifik" gesehen, der aus Sicht mancher Vertreter China zu stark ins Zentrum gerückt hat.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.