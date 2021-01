Die scheidende US-Regierung hat China einen "Völkermord" an der muslimischen Minderheit der Uiguren vorgeworfen.

US-Außenminister Pompeo sagte, man sei Zeuge des systematischen Versuchs des chinesischen Parteienstaates, die Uiguren zu zerstören. Auch andere religiöse und ethnische Minderheiten in China seien bedroht. Pompeo kündigte weitere Sanktionen gegen Pekinger Funktionäre an.



Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen und Experten sind in der chinesischen Provinz Xinjiang mindestens eine Million Uiguren und andere Muslime in hunderten Lagern eingesperrt. Viele von ihnen leisten den Angaben zufolge Zwangsarbeit.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.