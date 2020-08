Die US-Post hat davor gewarnt, dass Millionen von Briefwahlstimmen nicht rechtzeitig zugestellt werden könnten.

Medienberichten zufolge hat die Post an mehr als 40 Bundesstaaten geschrieben, sie könne nicht garantieren, dass alle Briefwahlstimmen für die Präsidentenwahl im November rechtzeitig ankämen, um gezählt zu werden. Schätzungen zufolge könnten in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie mehr als doppelt so viele Menschen ihre Stimme per Post abgeben, um einen Gang ins Wahllokal zu vermeiden.



Der neue Chef der Post, DeJoy, hatte zuletzt Kürzungen bei dem finanziell angeschlagenen Unternehmen veranlasst. Er ist ein Unterstützer von Präsident Trump.



Trump hat mehrfach erklärt, dass eine Zunahme von Briefwählern seinem Konkurrenten Biden nutzen würde.



Der frühere US-Präsident Obama warf seinem Nachfolger vor, die Post bewusst zu schwächen.