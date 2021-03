US-Präsident Biden rechnet nicht damit, dass im kommenden Jahr noch amerikanische Soldaten in Afghanistan stationiert sind.

Er könne sich nicht vorstellen, dass dies der Fall sein werde, sagte Biden auf der ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt vor gut zwei Monaten. Den Streit über das nordkoreanische Atomprogramm bezeichnete er als wichtigstes Thema der Außenpolitik. Die USA seien bereit, sich auf diplomatischem Weg um eine Denuklearisierung des kommunistischen Staats zu bemühen.



Zur steigenden Zahl von Migranten an der Südgrenze der Vereinigten Staaten erklärte Biden, zu dieser Jahreszeit nehme deren Zahl immer zu. Alle nicht Einreiseberechtigten würden aber zurückgeschickt - mit Ausnahme von unbegleiteten Minderjährigen. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit strebt Biden jetzt 200 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus an. Sein ursprüngliches Ziel von 100 Millionen war bereits in der vergangenen Woche erreicht worden.



Gefragt nach einer möglichen zweiten Amtszeit im Weißen Haus, meinte der 78-Jährige, er wolle 2024 wieder antreten.

