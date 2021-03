In den USA hat Präsident Biden das Gesetzespaket für Corona-Hilfen im Umfang von 1,9 Billionen Dollar unterschrieben und damit in Kraft gesetzt.

Ursprünglich war dieser Schritt erst für morgen vorgesehen. Biden sagte in Washington, es handele sich um ein historisches Gesetz, das der Mittelschicht und der arbeitenden Bevölkerung eine faire Chance zur Bewältigung der Corona-Krise gebe. Zuvor hatte bereits der US-Kongress - Senat und Repräsentantenhaus - die finanziellen Unterstützungsleistungen gebilligt. Der Umfang des Hilfspakets entspricht fast zehn Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Es sieht unter anderem Direktzahlungen für die meisten Steuerzahler in Höhe von 1.400 Dollar vor. Zudem soll es Zuwendungen für Coronavirus-Tests, die Impfkampagne, Schulöffnungen und Mittel für Bundesstaaten und Kommunen in Finanznöten geben.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.