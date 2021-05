Ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis trifft US-Präsident Biden heute Angehörige des Opfers.

Biden werde mit Floyds Familie in Washington zusammenkommen, teilte das Weiße Haus mit. Der Präsident hatte den Kampf gegen Rassismus zu einem seiner zentralen Anliegen erklärt.



Floyds Tod am 25. Mai 2020 hatte in den Vereinigten Staaten über Monate hinweg landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Bei dem Einsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota hatte ein weißer Polizist Floyd rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl der 46-Jährige wiederholt geklagt hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Der Beamte wurde im April unter anderem wegen Mordes zweiten Grades schuldig gesprochen. Das Strafmaß soll Ende Juni verkündet werden.

