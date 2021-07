US-Präsident Biden hält an der von ihm vorgeschlagenen Reform des Einwanderungsrechts der Vereinigten Staaten fest.

Biden sagte in Washington, die USA müssten ein Einwanderungssystem haben, das sowohl die Werte des Landes widerspiegele als auch seine Gesetze einhalte. Der Präsident hatte vor einigen Monaten einen Entwurf für ein neues Einwanderungsrecht vorgelegt. Ziel sei eine intelligente Grenzsicherung - aber auch ein Weg zur Staatsbürgerschaft für Millionen von Menschen, die ohne Papiere in den USA lebten, betonte Biden. Dabei bezog sich der Präsident auch auf die sogenannten "Dreamer", die als Kinder illegal mit ihren Eltern in die USA eingereist sind.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.