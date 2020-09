US-Präsident Trump ist bei einem Besuch am Sarg der verstorbenen Richterin Ginsburg am Obersten Gerichtshof ausgebuht worden.

Auf Videos ist zu hören, wie die Buhrufe allmählich in den Spruch "Wählt ihn ab" übergehen. Die liberal orientierte Juristin Ginsburg war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. Sie soll in der kommenden Woche beigesetzt werden. Bereits am Samstag will Trump seine Favoritin für den vakant gewordenen Posten nominieren. Die oppositionellen Demokraten, aber auch einige Republikaner, fordern, die Entscheidung zu verschieben und die Nominierung dem Sieger der am 3. November anstehenden Präsidentschaftswahl zu überlassen.



Trump hat seit Beginn seiner Amtszeit bereits zwei neue Richter durchgesetzt. Nach dem Tod Ginsburgs hätte er nun die Möglichkeit, die konservative Mehrheit in dem neunköpfigen Gremium auf lange Zeit hin zu zementieren. Die endgültige Entscheidung fällt im derzeit republikanisch dominierten Senat.

