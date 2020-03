US-Präsident Trump hat Südkorea um die Lieferung medizinischer Ausrüstung für die Bekämpfung des Coronavirus-Ausbruchs gebeten.

Die Bitte sei bei einem Telefonat mit Präsident Moon ausgesprochen worden, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Moon habe seine größtmögliche Unterstützung zugesagt, falls genügend Ausrüstung vorhanden sei. Aus dem Weißen Haus in Washington hieß es, die Präsidenten hätten über Maßnahmen beider Länder gegen die Corona-Pandemie gesprochen. Trump habe betont, mit Staatsführern weltweit zusammenarbeiten zu wollen, um Leben zu retten und wirtschaftliches Wachstum wiederherzustellen.



Trump will die Beschränkungen wegen des Coronavirus in den Vereinigten Staaten spätestens Mitte April aufheben. Er sagte dem Fernsehsender Fox News, die Menschen müssten wieder zur Arbeit gehen, um die wirtschaftlichen Schäden durch die Ausbreitung des Coronavirus möglichst gering zu halten. Ein längerer Stillstand könnte das Land zerstören.