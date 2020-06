US-Präsident Trump hat kurz vor seiner ersten öffentlichen Wahlkampfveranstaltung seit Beginn der Corona-Krise mögliche Demonstranten gewarnt.

Er schrieb auf Twitter alle - Zitat - "Demonstranten, Anarchisten, Unruhestifter, Plünderer oder Gesindel", die nach Oklahoma kämen, sollten begreifen, dass sie nicht wie in New York, Seattle oder Minneapolis behandelt würden. Trump spielte damit auf die aus seiner Sicht zu laxen Reaktionen einiger Bundesstaaten auf Ausschreitungen bei Anti-Rassismus-Protesten an. Der Amtsinhaber und Präsidentschaftskandidat der Republikaner tritt am Samstagabend Ortszeit in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma auf. Aus Sorge vor Unruhen hatte die Stadt zunächst eine Ausgangssperre verhängt, diese inzwischen aber wieder aufgehoben. Die Veranstaltung sorgte im Vorfeld für Kritik - zum einen wegen der Möglichkeit weiterer Coronavirus-Infektionen, zum anderen wegen des Orts. In Tulsa war es im Jahr 1921 zu einem Massaker an der schwarzen Bevölkerung gekommen, hunderte Menschen wurden getötet. Für zusätzlichen Unmut hatte der Umstand gesorgt, dass Trump die Veranstaltung zunächst für gestern geplant hatte. Am 19. Juni wird in den USA aber an das Ende der Sklaverei vor 150 Jahren erinnert. In vielen Städte gab es Gedenkmärsche und -veranstaltungen.