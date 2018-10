US-Präsident Trump hat Mexiko angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen aus Zentralamerika mit einer Schließung der Grenze gedroht.

Mexiko müsse den - Zitat - Ansturm von Migranten stoppen, erklärte Trump via Twitter. Sollte dies nicht gelingen, werde er die Grenze schließen und das US-Militär einschalten. Vergangene Woche hatten sich tausende Honduraner wegen Gewalt und Armut in ihrem Land zu Fuß auf den Weg in die Vereinigten Staaten gemacht. Bereits am Dienstag hatte Trump damit gedroht, seine Regierung werde den zentralafrikanischen Ländern alle finanziellen Hilfen streichen, sollten sie nichts gegen die Abwanderung unternehmen.