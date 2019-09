US-Präsident Trump hat den Diplomaten O'Brien zum neuen Nationalen Sicherheitsberater ernannt.

Das teilte Trump per Twitter mit. O'Brien war bislang Sondergesandter im US-Außenministerium für Fälle von Geiselnahmen. Er ist bereits der vierte Sicherheitsberater in der Amtszeit des Präsidenten. O'Brien ersetzt den bisherigen Berater Bolton, den Trump in der vergangenen Woche entlassen hatte. Grund waren unterschiedliche Ansichten über die US-Politik zu Afghanistan, dem Iran und Nordkorea.