US-Präsident Trump hat eine geordnete Amtsübergabe an seinen gewählten Nachfolger Biden zugesichert.

In einer Stellungnahme teilte Trump mit, auch wenn er dem Ergebnis der Präsidentschaftswahl keinesfalls zustimme, werde am 20. Januar eine geordnete Übergabe stattfinden. Er sprach vom Ende der großartigsten ersten Amtszeit in der US-amerikanischen Geschichte. Gleichzeitig kündigte er den Beginn eines Kampfes für ein besseres Amerika an. Der Kongress hatte zuvor den Wahlsieg Bidens formell bestätigt.

