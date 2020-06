US-Präsident Trump hat per Dekret eine Reform der Sicherheitsbehörden auf den Weg gebracht. Hintergrund sind die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt. Aus Sicht der Opposition geht die Reform nicht weit genug.

Trump unterzeichnete das Dekret im Rosengarten des Weißen Hauses. Demnach sollen Polizisten den Würgegriff in Zukunft nur noch anwenden dürfen, wenn ihr Leben in Gefahr ist. Zudem sollen die Rekrutierung und Ausbildung sowie die Regeln für Einsätze verbessert werden. Vorgesehen ist weiterhin ein Austausch von Daten, damit Polizeibehörden keine Beamten mehr einstellen, die wegen schweren Fehlverhaltens von einer anderen Dienststelle entlassen wurden.

Kritik der US-Demokraten

Die US-Demokraten kritisierten den Erlass als nicht weitgehend genug. Sie wollen unter anderem die sogenannte qualifizierte Immunität abschaffen, die Zivilklagen gegen Polizisten erschweren.



In den USA protestieren Menschen seit Wochen gegen Rassismus in den Reihen der Polizei. Anlass war der Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis, dem ein Polizist minutenlang das Knie auf den Nacken gedrückt hatte, so dass er keine Luft mehr bekam.

Trump: "Sie sind nicht umsonst gestorben"

Trump betonte in seiner Ansprache im Rosengarten, nur eine "winzige" Zahl der Polizisten seien "schlechte Polizisten". Der Großteil leiste hervorragende Arbeit. Der Präsident richtete auch das Wort an Familien, deren Angehörige durch Polizisten getötet wurden und die während der Zeremonie anwesend waren. Alle Amerikaner trauerten mit ihnen, sagte Trump. Ihre Lieben seien nicht umsonst gestorben.