US-Präsident Trump hat ein Dekret unterzeichnet, mit dem der Schutz Sozialer Netzwerke wie Twitter und Facebook vor Strafverfolgung beendet werden soll. Trump erklärte, es gehe darum, die Redefreiheit und die Rechte des amerikanischen Volkes zu schützen und zu wahren. Er fügte hinzu, die Plattformen seien nicht länger neutral, sondern betrieben politischen Aktivismus.

Gemäß der Anordnung soll die Möglichkeit der Plattformen beschnitten werden, Inhalte zu moderieren. Auslöser ist ein Streit Trumps mit dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Das Unternehmen hatte in dieser Woche erstmals einen Tweet des Präsidenten einem Faktencheck unterzogen. Trump hatte erklärt, dass Briefwahl einem Wahlbetrug Vorschub leiste, was Twitter als irreführend einordnete. Dem US-Präsidenten folgen in dem Kurznachrichtendienst mehr als 80 Millionen Menschen.