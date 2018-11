Die USA wollen das Asylrecht verschärfen.

Präsident Trump will noch heute einen Erlass unterzeichnen, wonach Flüchtlinge künftig nur noch Asyl beantragen können, wenn sie an einem offiziellen Übergang die Grenze zu den Vereinigten Staaten überquert haben, wie das Weiße Haus in Washington mitteilte. Damit soll den Angaben zufolge die illegale Einwanderung bekämpft werden. Hintergrund ist, dass tausende Menschen aus Zentralamerika vor Armut und Gewalt geflohen sind und sich derzeit auf dem Weg in die USA befinden.



Trump hatte bereits vor den Kongresswahlen angekündigt, das Asylrecht zu ändern. Menschenrechtsorganisationen wollen gerichtlich gegen die Entscheidung vorgehen.