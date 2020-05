US-Präsident Trump will nach Angaben des Weißen Hauses noch heute eine Verordnung zu sozialen Medien unterzeichnen.

Medienberichten zufolge soll es Diensten wie Twitter verboten werden, Äußerungen mit Einschätzungen zu versehen oder aufgestellten Behauptungen Fakten gegenüberzustellen.



Trump hatte bereits damit gedroht, soziale Medien zu regulieren oder ganz zu schließen, wenn sie konservative Stimmen unterdrückten. Twitter hatte in dieser Woche erstmals einen Tweet des Präsidenten einem Faktencheck unterzogen. Trump hatte erklärt, dass Briefwahl einem Wahlbetrug Vorschub leiste, was Twitter als irreführend einordnete. Dem US-Präsidenten folgen in dem Kurznachrichtendienst mehr als 80 Millionen Menschen.