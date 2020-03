Vor dem sogenannten Super Tuesday in den USA hat die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Klobuchar offenbar ihre Kandidatur zurückgezogen.

Nach Berichten amerikanischer Medien will die Senatorin den früheren Vizepräsidenten Biden unterstützen. Zuletzt hatte auch der Politiker Buttigieg das Ende seiner Kandidatur bekanntgegeben. Am morgigen Dienstag finden in 14 US-Bundesstaaten die Vorwahlen zur Präsidentschaft statt.